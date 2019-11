Goncalo Paciencia, André Silva und Bas Dost gegen Wout Weghorst: Das Duell zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfL Wolfsburg wird auch zum Duell der Topstürmer. FUSSBALL 2000 analysiert die Lage im Angriff.

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Staffel 2, Folge 31: Die letzte Länderspielpause des Jahres ist endlich vorbei, ab jetzt geht es bei Eintracht Frankfurt bis Weihnachten Schlag auf Schlag. Das erste von acht Spielen in vier Wochen steht am Samstag gegen den VfL Wolfsburg auf dem Programm. Tabellarisch sind die beiden Teams genau auf Augenhöhe, im Fokus sind vor allem die Stürmer. Wout Weghorst ist in Topform, aber auch Goncalo Paciencia, André Silva und Bas Dost wissen, wo das Tor steht. Welcher Angreifer der beste ist? Da sind sich Basti, Mark und Marv ausnahmsweise einig.