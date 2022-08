Verbesserte Abwehr, starke Neulinge, aber auch eine Offensive, die kaum stattfand: Eintracht Frankfurt zeigt sich gegen den 1. FC Köln leicht verbessert, doch erneut reicht es nicht zu drei wichtigen Punkten. Im Zentrum der medialen Betrachtung wieder einmal: der VAR.

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Externer Inhalt Externen Inhalt von YouTube (Video) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von YouTube (Video) zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen Einstellungen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. YouTube (Video)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen

Zusammen mit Stargast Gerre von Tankard hadert FUSSBALL2000 mit der Inkonsistenz des Kölner Kellers und fragt sich, ob die neue Viererkette die Lösung aller Probleme ist. Zudem werfen Basti, Phil, Gerre und Marvin für Eintracht Frankfurt einen Blick auf die Auslosung der Champions-League-Gruppenphase und äußern ihre Hoffnungen.