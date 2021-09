Eintracht Frankfurt kämpft auch gegen den 1. FC Köln zu viel mit sich selbst und bleibt schon wieder sieglos. Das Team wirkt unreif und ungeordnet, Trainer Oliver Glasner zunehmend frustriert. Wo soll das enden? FUSSBALL 2000 diskutiert.

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Externer Inhalt Externen Inhalt von YouTube (Video) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von YouTube (Video) zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen Einstellungen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. YouTube (Video)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen

Eintracht Frankfurt wartet auch Ende September und nach nun schon acht Pflichtspielen in der Bundesliga, dem DFB-Pokal und der Europa League weiter auf den ersten Sieg. Gegen den 1. FC Köln hilft auch die Umstellung auf eine Doppelspitze mit Sam Lammers und Rafael Borré nichts, die Eintracht bleibt zu harmlos und seltsam unstrukturiert. Trainer Oliver Glasner und seine Spieler geben alles, die Eintracht kommt in dieser Spielzeit aber einfach nicht ins Rollen. Ist also weiter einfach Geduld gefragt oder müssen sich alle Fans Sorgen um Eintracht Frankfurt machen?

Basti, Stephan und Phil sind sich uneinig darüber, wo es in dieser Saison mit Eintracht Frankfurt hingeht. Die Hessen haben zu viel mit sich selbst zu tun und stehen jetzt auch noch vor einer Englischen Woche mit dem Gastspiel in der Europa League in Antwerpen und dem schweren Gang zum FC Bayern.