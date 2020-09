Wie lange müssen wir noch draußen bleiben? Die Zuschauer-Frage beschäftigt vor Saisonstart die Bundesliga. Während RB Leipzig und Union Berlin vorpreschen, wartet Eintracht Frankfurt allerdings noch ab. Richtig so?

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Staffel 3, Folge 87: Vor dem DFB-Pokal und dem Beginn der Bundesliga-Saison herrscht weiter Rätselraten über die Zukunft der Fans in den Arenen Deutschlands. Dürfen sie bald wieder rein? Was sind eigentlich die wirklichen Gründe? Und will man in diesen Zeiten überhaupt mit tausenden Menschen das Waldstadion betreten? Das arg dezimierte Team von FUSSBALL 2000 diskutiert die Lage und ist sich mal wieder nicht einig – dabei sind Basti Red und Stephan Reich doch nur zu zweit.