Schafft es Eintracht Frankfurt noch in die Europa League?

Eintracht Frankfurt hat den Abstieg verhindert und plötzlich sogar wieder Chancen auf Europa. Aber wäre der Sprung ins internationale Geschäft für diese Mannschaft wirklich gut? FUSSBALL 2000 diskutiert.

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Staffel 2, Folge 76: Nach dem überzeugenden 4:1-Sieg bei Hertha BSC trennen Eintracht Frankfurt nur noch fünf Punkte von Platz sieben und der Qualifikation zur Europa League. Eine teilweise verkorkste Saison mit Abstiegssorgen und vielen fragwürdigen Auftritten könnte auf der Zielgerade tatsächlich noch in Europa enden. Wäre das ein lohnendes Ziel? Oder braucht die Mannschaft von Trainer Adi Hütter mal ein Jahr ohne Dreifachbelastung? Basti, Mark und Phil sind sich ausnahmsweise einig.