Mehr als 100.000 Fans in Sevilla, der bestmögliche Final-Gegner und die Chance auf einen internationalen Titel. Eintracht Frankfurt steht vor einem Jahrhundert-Spiel und will nun auch die Glasgow Rangers schlagen. FUSSBALL 2000 läutet den Countdown ein.

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Externer Inhalt Externen Inhalt von YouTube (Video) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von YouTube (Video) zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen Einstellungen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. YouTube (Video)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen

Eintracht Frankfurt kegelt in einem hochemotionalen Halbfinale West Ham United aus der Europa League und steht tatsächlich zum ersten Mal seit 42 Jahren in einem europäischen Finale. Am 18. Mai können die Hessen in Sevilla gegen die Glasgow Rangers den Traum wahrmachen und den Pott nach Frankfurt holen. FUSSBALL 2000 blickt kurz auf das Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach inklusive der Abschiede von Danny da Costa, Stefan Ilsanker und Aymen Barkok und richtet dann die volle Konzentration auf das Endspiel. Werden alle Spieler fit? Wie ist das mit Tickets? Und was kann Glasgow? Klar ist: Der Countdown zum Jahrhundert-Spiel läuft.