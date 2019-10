So erlebte Hinteregger die Überraschung der Hinti Army

FUSSBALL 2000 trifft auf dem Roten Teppich in Wien zum ersten Mal persönlich auf Martin Hinteregger. Im Interview verrät der Publikumsliebling von Eintracht Frankfurt, wie er den Auftritt der Hinti Army erlebte und warum er Angst vor Basti hat.

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Staffel 2, Folge 21: Hinti Army meets Hinti: Kurz nach der Verleihung des Bruno-Awards und dem ersten Live-Auftritt von FUSSBALL 2000 auf der Bühne des Wiener Gartenbaukinos treffen Basti, Jan, Mark, Marvin, Phil und der Rest der lustigen Reisegruppe auf Martin Hinteregger. Was dann passiert? Seht selbst!