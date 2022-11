So heiß wird das Duell der Eintracht mit Neapel

FUSSBALL2000 - der Eintracht-Videopodcast So heiß wird das Duell der Eintracht mit Neapel

Eintracht Frankfurt fegt weiter durch die Liga und darf sich nun auf ein heißes Achtelfinale in der Champions League bei der SSC Neapel freuen. FUSSBALL 2000 kommentiert das Traumlos und diskutiert die Frage: Sollte Sebastian Rode zur WM?

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Eintracht Frankfurt schlägt den FC Augsburg und ist auch in der Bundesliga weiter auf dem Vormarsch. Vier Tage nach dem Kracher in der Champions League bei Benfica Lissabon und dem Einzug ins Achtelfinale konserviert Eintracht Frankfurt die gute Form auch im Bundesliga-Alltag und lässt sich auch von einem frühen Rückstand nicht stoppen. Sebastian Rode, der Kapitän von Eintracht Frankfurt, beweist dabei wieder einmal seine besondere Klasse und empfiehlt sich erneut für eine WM-Nominierung. Sollte der Sechser von Eintracht Frankfurt mit nach Katar? FUSSBALL 2000 diskutiert und feiert zudem das Los von Eintracht Frankfurt: die SSC Neapel. Klar ist: Dieses Duell wird heiß.