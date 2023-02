So kann Eintracht Frankfurt auch Neapel ärgern

FUSSBALL 2000 – der Videopodcast So kann Eintracht Frankfurt auch Neapel ärgern

Eintracht Frankfurt kann beim Sieg gegen Werder Bremen Kräfte schonen und steht jetzt vor dem Champions-League-Highlight gegen die SSC Neapel. Wie stehen die Chancen auf eine Sensation? FUSSBALL 2000 fühlt Barcelona-Vibes.

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Eintracht Frankfurt zeigt sich vom Ausrutscher in der Bundesliga beim 1. FC Köln gut erholt und schlägt Werder Bremen ohne Probleme. Randal Kolo Muani und ein Eigentor lassen Eintracht Frankfurt jubeln und sorgen vor dem Achtelfinale in der Champions League gegen die SSC Neapel noch einmal für Rückenwind. Ist Eintracht Frankfurt reif für den nächsten großen Coup und die Überraschung gegen die SSC Neapel?

Basti, Mark, Marv und Phil analysieren die Chancen von Eintracht Frankfurt und finden einige Parallelen zur Sensation in der vergangenen Saison gegen den FC Barcelona. Außerdem Thema: Das Viertelfinale von Eintracht Frankfurt im DFB-Pokal gegen Union Berlin. Und die Ziele von Eintracht Frankfurt in dieser Saison. Ist das Triple möglich?