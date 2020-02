So kann Eintracht Frankfurt den BVB knacken

FUSSBALL 2000 – der Eintracht-Videopodcast So kann Eintracht Frankfurt den BVB knacken

Eintracht Frankfurt muss am Freitag in Dortmund antreten, und das ist kurioserweise kein Grund für Pessimismus. Warum, erklären die Mutmacher von FUSSBALL 2000.

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Staffel 2, Folge 55: Die Stimmungslage könnte unterschiedlicher kaum sein: Während Eintracht Frankfurt im Jahr 2020 ungeschlagen durch Bundesliga und DFB-Pokal marschiert, ist die Laune beim BVB nach Pokal-Aus und Niederlage in Leverkusen mal wieder im Keller. Da lässt sich sogar Chef-Skeptiker Basti davon überzeugen, dass die Frankfurter Freitagnacht mit mindestens einem Punkt die Heimreise antreten werden. Als Mutmacher im Eintracht-Videopodcast fungiert dieses Mal Ehrengast und Fußball-YouTuber Manu Thiele.