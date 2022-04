Greuther Fürth abhaken, den FC Barcelona schlagen: So lautet die Vorgabe von FUSSBALL 2000 für Eintracht Frankfurt. Was unrealistisch klingt, ist nach ein paar Minuten Diskussion plötzlich absolut machbar. Wie? Basti, Marv und Phil haben die Antwort.

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Externer Inhalt Externen Inhalt von YouTube (Video) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von YouTube (Video) zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen Einstellungen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. YouTube (Video)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen

An Greuther Fürth hat sich Eintracht Frankfurt die Zähne ausgebissen, gegen den FC Barcelona im Viertelfinale der Europa League soll nun aber alles besser werden. Im wohl größten Spiel für Eintracht Frankfurt in diesem Jahrhundert haben die Hessen eigentlich keine Chance, die Lust auf eine Sensation ist aber riesengroß. Basti, Marv und Phil analysieren kurz die Nullnummer in der Bundesliga gegen Fürth, um sich dann in einen wahren Rausch zu reden, wie die Eintracht doch etwas gegen Barca erreichen kann. Wichtig vor allem: Die Fans, die endlich wieder vollzählig im Stadion sein dürfen, spielen eine enorm wichtige Rolle. Klar ist: Wenn Eintracht Frankfurt in der Europa League spielt, ist alles möglich.