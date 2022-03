Nach dem furiosen 4:1-Sieg von Eintracht Frankfurt bei Hertha BSC kehrt die Zuversicht zurück. Hat Oliver Glasner mit Ansgar Knauff endlich den Schlüssel für die rechte Seite gefunden? Und kann ein solches Gerüst auch gegen Betis Sevilla bestehen? FUSSBALL 2000 analysiert und freut sich auf den Europapokal!

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Externer Inhalt Externen Inhalt von YouTube (Video) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von YouTube (Video) zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen Einstellungen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. YouTube (Video)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen

Eintracht Frankfurt gewinnt nach drei Niederlagen in Folge wieder ein Spiel - und schießt dabei sogar vier Tore. Ist damit der Angriffsfluch beendet? Die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner setzt mit dem 4:1 in Berlin gegen die Hertha ein deutliches Ausrufezeichen und es scheint, als sei Eintracht Frankfurt zurück. Doch kann die neue Offensivzange um Ansgar Knauff, Filip Kostic und die beiden Neu-Goalgetter Jesper Lindström und Rafael Borré auch gegen stärkere Gegner bestehen? Mit Betis Sevilla wartet ja in der Europa League bereits am Mittwoch der nächste starke Gegner auf Eintracht Frankfurt. Basti und Marv von FUSSBALL2000 analysieren, ob der Sieg nur mit der Schwäche von Hertha BSC oder auch mit einer neu gefundenen Stärke des Angriffs zusammenhängt und überlegen, welche Chancen die Hessen in Sevilla haben.