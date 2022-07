So läuft das Trainingslager von Eintracht Frankfurt (Teil 1)

FUSSBALL 2000 – der Eintracht-Videopodcast So läuft das Trainingslager von Eintracht Frankfurt (Teil 1)

Die Bundesliga-Vorbereitung läuft, Eintracht Frankfurt ist im Trainingslager – und FUSSBALL 2000 mittendrin. Wie fürstlich wohnen die Bundesliga-Profis wirklich und was machen Götze und Co. eigentlich den ganzen Tag? Ein Insider packt aus. Naja, ein bisschen.

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Gastlichkeit, Schnitzel, Kaiserschmarrn: Eintracht Frankfurt gastiert auch in diesem Jahr wieder im österreichischen Windischgarsten und bereitet sich dort erstmals auf die Herausforderungen in der Champions League vor. Phil Hofmeister ist für FUSSBALL 2000 vor Ort und liefert die frischesten Nachrichten vom Europa-League-Sieger 2022.

Im ersten Teil steht Gastgeber und Hotelchef Horst Dilly Rede und Antwort, der zufällig bestens mit Eintracht Frankfurts Trainer Oliver Glasner befreundet ist. Knallhart nachgefragt gibt FUSSBALL 2000 Antworten auf die wichtigsten Fragen: Warum funktionieren Österreicher so gut bei Eintracht Frankfurt? Todschick oder gutbürgerlich - wie wohnen die frischgebackenen Pokalhelden im Teamhotel in Windischgarsten? Und was gibt es Neues von den Topstars Mario Götze und Filip Kostic?