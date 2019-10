So lief der Roadtrip der Hinti Army nach Wien

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Wenn Eintracht Frankfurt-Star Martin Hinteregger in Wien zum besten Legionär Österreichs gekürt wird, darf die Hinti Army natürlich nicht fehlen. Die reise- und singfreudige Crew von FUSSBALL 2000 machte sich deshalb auf den Weg ins Nachbarland, um SGE-Liebling Hinti auf der Bühne zu überraschen und ihm live und in Farbe ein Ständchen zu singen. Was vorher, währenddessen und danach geschah? Dank ständig laufender Kamera erfahrt ihr es genau hier. Bitte anschnallen.