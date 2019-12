Kung-Fu-Nübel und schon wieder keine Punkte: Eintracht Frankfurt rutscht kurz vor Weihnachten immer weiter in Richtung Krise und lässt auch FUSSBALL 2000 ratlos zurück. Oder ist doch nur der Schiri schuld?

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Externer Inhalt Externen Inhalt von Youtube (Video) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Youtube (Video). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von Youtube (Video) zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen Einstellungen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Youtube (Video). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. Youtube (Video)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen

Staffel 2, Folge 39: Eintracht Frankfurt kann in der Bundesliga zum fünften Mal in Folge nicht gewinnen und muss den Blick langsam aber sicher in Richtung Tabellenkeller richten. Trainer Adi Hütter weicht gegen den FC Schalke 04 zwar von seinem üblichen Plan ab, die Armut in der Offensive ist aber auch dieses Mal deutlich erkennbar. Ist die Eintracht jetzt sogar ein Abstiegskandidat? Und darf Alexander Nübel überhaupt noch einmal Fußball spielen? Die Analyse von FUSSBALL 2000.