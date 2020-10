So stark sind die Neuzugänge von Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt hat auf dem Transfermarkt insgesamt fünfmal zugeschlagen und vor allem die Offensive verbessert. FUSSBALL 2000 analysiert die Neuzugänge und ist sich sicher: Amin Younes könnte ein Kracher werden.

Mit Amin Younes, Ajdin Hrustic, Markus Schubert, Steven Zuber und Ragnar Ache tummeln sich derzeit fünf Neuzugänge auf dem Trainingsplatz von Eintracht Frankfurt. Chancen auf die Startelf haben wohl nicht alle, Trainer Adi Hütter hat aber vor allem in der Offensive mehr Optionen. FUSSBALL 2000 nimmt die Aktivitäten von Sportvorstand Fredi Bobic auf dem Transfermarkt unter die Lupe und bewertet die neuen Spieler.

Klar ist: Nach Stationen bei Ajax Amsterdam und dem SSC Neapel liegen die Hoffnungen auf Younes. Klar ist aber auch: Solange sich Kevin Trapp, Filip Kostic, Bas Dost oder André Silva nicht verletzen, sind viele der Neuen erst einmal als Backup eingeplant.