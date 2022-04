So verlief die epische Nacht von Barcelona

FUSSBALL 2000 – der Eintracht-Videopodcast So verlief die epische Nacht von Barcelona

Eintracht Frankfurt schwebt nach dem Sieg beim FC Barcelona weiter auf Wolke sieben, bei Union Berlin gibt es jedoch nichts zu holen. FUSSBALL 2000 blickt noch einmal zurück auf den magischen Abend im Camp Nou.

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Auch vier Tage nach dem Sieg beim FC Barcelona schwebt Eintracht Frankfurt noch immer auf Wolke sieben. Die Stimmung wird durch die Niederlage bei Union Berlin zwar kurz getrübt, die Aussicht auf das Halbfinale in der Europa League überstrahlt bei der Eintracht aktuell aber alles. Basti und Marv lassen den großen Abend beim FC Barcelona noch einmal Revue passieren und kommen ins Schwärmen. 25.000 Fans von Eintracht Frankfurt im Camp Nou, die mit Abstand beste Saisonleistung des Teams auf dem Rasen. Kann die Eintracht so tatsächlich den Titel holen? Wie stark ist West Ham United? Und wie geht es in der Bundesliga weiter? Die Analyse von FUSSBALL 2000.