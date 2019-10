So viel Eintracht steckt in der Musik von Bosca

Schon wieder ein Stargast bei FUSSBALL 2000: Kurz vor dem Release seines neues Albums gibt sich Rapper Bosca die Ehre und spricht über seine Liebe zur Musik und zu Eintracht Frankfurt. Das eine kann bei ihm nicht ohne das andere.

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten. Und diesmal sogar am Wochenende!

Staffel 2, Folge 23: Wenige Tage nach dem Auftritt der Hinti Army in Wien wird es bei unserem Eintracht-Videopodcast schon wieder musikalisch: Im Gegensatz zu der Crew von FUSSBALL 2000 trifft Bosca aber die richtigen Töne und erklärt im Gespräch mit Basti und Mark, wie er Musik und Eintracht Frankfurt unter einen Hut bekommt. Spoiler: Es ist nicht immer einfach.