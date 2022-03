So wichtig ist Kevin Trapp für Eintracht Frankfurt

FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast So wichtig ist Kevin Trapp für Eintracht Frankfurt

Kevin Trapp war gegen RB Leipzig der entscheidende Mann. Doch reicht das auch für Barcelona? FUSSBALL2000 freut sich schon sehr und analysiert, warum Eintracht Frankfurt seit fünf Spielen in Folge ungeschlagen ist.

Eintracht Frankfurt holt in Leipzig einen ganz wichtigen Punkt und krönt damit ihre erfolgreiche Phase vor der Länderspielpause. Während die Spieler der Eintracht auch nach 120 zehrenden Minuten noch ausreichend Energie und ein wenig Glück hatten, um Leipzig Paroli zu bieten, wächst ein Mann erneut über sich hinaus: Kevin Trapp zeigte gegen RB Leipzig, warum er aktuell zu Recht im Kreise der Nationalmannschaft weilt. Der Torhüter hielt mit seiner bravourösen Leistung nicht nur einen Punkt für Eintracht Frankfurt fest, sondern bewies zudem, dass sich auch der FC Barcelona, nächster Gegner für die Eintracht in der Europa League, warm anziehen muss.