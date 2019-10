FUSSBALL 2000: So wird man E-Sport-Profi bei Eintracht Frankfurt

Traumberuf FIFA-Spieler: Maik ist E-Sport-Profi bei Eintracht Frankfurt und vertritt die Farben seines Vereins auf der Xbox. Wie er das geschafft hat, erzählt er bei FUSSBALL 2000. Wie gut er wirklich ist, beweist er im Duell gegen Basti.

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Staffel 2, Folge 20: Konsolensport ist ja neben Kneipensport die einzige sportliche Betätigung der FUSSBALL-2000-Crew. Aber wie wird man eigentlich FIFA-Zocker bei Eintracht Frankfurt? Das fragen die Jungs Maik vom Eintracht-Esport-Team in der neuen Folge.