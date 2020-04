Trotz der anhaltenden Corona-Krise könnte die Bundesliga schon im Mai wieder starten und die Saison mit Geisterspielen zu Ende gebracht werden. Doch ist das wirklich eine gute Idee? FUSSBALL 2000 diskutiert.

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Externer Inhalt Externen Inhalt von YouTube (Video) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von YouTube (Video) zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen Einstellungen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. YouTube (Video)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen

Staffel 2, Folge 66: Die Eisdielen sind geschlossen, selbst das Picknicken im Park ist verboten und das Leben weiterhin im Corona-Stand-by-Modus. Trotzdem ist Eintracht Frankfurt bereits zurück im Training und bereitet sich auf einen möglichen Restart der Bundesliga vor. Was sich komisch anfühlt, ist es wohl auch. Basti, Mark, Marv und Phil treffen sich zum vierten Mal während der Corona-Quarantäne in der Videokonferenz und wiegen ab: Ergibt es wirklich Sinn, bald wieder den Ball rollen zu lassen? Oder nimmt sich der Fußball nicht vielleicht doch zu wichtig?