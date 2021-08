Die Wechsel-Forderung von Filip Kostic erschüttert die Welt von Eintracht Frankfurt und erzürnt die Fans. Wie sollten die Hessen mit ihrem besten Spieler umgehen? FUSSBALL 2000 diskutiert und analysiert das Remis in Bielefeld.

Eintracht Frankfurt kommt auch bei Arminia Bielefeld nicht über ein Remis hinaus und wartet auch nach vier Pflichtspielen weiter auf den ersten Sieg in dieser Saison. Trainer Oliver Glasner wirkt nach Schlusspfiff frustriert und muss sich neben den zahlreichen sportlichen Baustellen nun auch noch mit stänkernden und streikenden Profis rumärgern:

Filip Kostic schwänzt das Training und provoziert einen Wechsel zu Lazio Rom. Amin Younes steht nach seinem geplatzten Transfer nach Saudi-Arabien plötzlich wieder auf der Matte. Der Kader weist einen Tag vor Ende der Transferperiode viele Lücken auf, die Eintracht steuert in Richtung Krise. Basti, Mark, Marv und Phil analysieren die aktuelle Situation und fordern wieder einmal Neuzugänge.