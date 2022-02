Eintracht Frankfurt gewinnt beim VfB Stuttgart. Spielerisch ist noch Luft nach oben, aber der Joker Ajdin Hrustic macht Laune. FUSSBALL 2000 diskutiert, ob Hrustic jetzt durchstartet, was der Sieg wert ist und wie die Chancen gegen Wolfsburg stehen.

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Externer Inhalt Externen Inhalt von YouTube (Video) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von YouTube (Video) zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen Einstellungen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. YouTube (Video)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen

Eintracht Frankfurt fährt endlich den ersten Sieg 2022 ein und gewinnt beim VfB Stuttgart mit 3:2. Dank eines Mannes: Joker Ajdin Hrustic trifft nach seiner Einwechslung gleich doppelt. Startet der Australier jetzt durch und wird der neue Kamada? Was bedeutete der Sieg für die Eintracht? Und was geht gegen Wolfsburg am kommenden Wochenende. Marv, Basti, Patricia und Stephan analysieren den Auswärtssieg und diskutieren, ob die Eintracht jetzt reif für die Champions-League-Plätze ist.