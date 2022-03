Während viele Spieler von Eintracht Frankfurt gerade bei ihren jeweiligen Nationalmannschaften weilen und dort wie Kevin Trapp oder Ansgar Knauff Topleistungen abliefern, sind auch hinter den Kulissen Höchstleistungen gefragt.

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Markus Krösche steht ein stressiger Sommer bevor, denn Corona reißt ein Loch in die Kassen von Eintracht Frankfurt. Verkäufe von Hochkarätern wie N’Dicka, Kamada werden notwendig, droht jetzt sogar ein Abgang von Martin Hinteregger? FUSSBALL2000 bespricht die aktuellen Neuzugänge um Jérôme Onguéné, schaut auf die auslaufenden Verträge von Kostic und Co. und wirft einen Blick auf den afrikanischen Kontinent, wo ein von Eintracht-Fans gegründeter Club die Talente von Morgen ausbildet.