Transfers, Kader, Form: So steht es um die Eintracht

Rund zwei Wochen vor dem Bundesliga-Start steht bei FUSSBALL 2000 die große Inventur auf dem Programm. Wie läuft es bei Eintracht Frankfurt? Wo müssen noch Neuzugänge her? Und wie gut ist Daichia Kamada wirklich?

Auch in dieser Saison immer am Anfang und meistens auch in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Staffel 2, Folge 1: Transfers, Kader, Form: So steht es um die Eintracht Die Sommerpause ist nun auch bei FUSSBALL 2000 endgültig vorbei. Basti, Mark, Marv und Phil treffen sich erstmals wieder in kompletter Besetzung und beantworten die wichtigsten Fragen rund um den Zustand von Eintracht Frankfurt. Einigkeit herrscht darüber, dass dringend ein neuer Stürmer her muss. Bei der Besetzung des Mittelfelds gehen die Meinungen weit auseinander. Wie immer gilt: Teilt uns gerne eure Meinung mit!