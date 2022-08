Die Liste der gesprächswertigen Themen nach dem Unentschieden von Eintracht Frankfurt bei Hertha BSC ist lang, doch nichts erhitzt die Gemüter der Eintracht-Fans mehr als die fragwürdige Rücknahme eines Elfmeters in der Schlussphase der Partie.

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

In der neuen FUSSBALL 2000 diskutieren wir darüber, ob der vermeintliche Elfmeter tatsächlich eine klare Fehlentscheidung gewesen wäre. Zudem verabschieden Basti, Phil und Marv die Legende Filip Kostic, schauen auf die Löcher in der Abwehr, stellen die Systemfrage und haben Angst davor, was wohl noch alles auf dem Transfermarkt passieren wird.