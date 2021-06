Wie 1996? Was geht für Deutschland in Wembley? Plus: Eintracht-Update!

Die deutsche Nationalmannschaft rumpelt sich ins Achtelfinale der EM und trifft dort in Wembley auf England. FUSSBALL 2000 spricht über die Chancen von Jogis Mannschaft, bewertet das EM-Favoritensterben und freut sich über Neuigkeiten von Eintracht Frankfurt und die Meisterfeier in Mainz.

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten - und aktuell auch alles zur Europameisterschaft.

Die deutsche Nationalmannschaft rumpelt sich ins Achtelfinale der Europameisterschaft und trifft dort in Wembley auf England. Marv und Stephan bewerten die Chancen von Jogis Mannschaft, diskutieren, was sich in Sachen Aufstellung tun muss, ob Musiala, Sané und Goretzka spielen müssen und spekulieren, warum es für die Engländer um Mount, Sterling und Kane in der KO-Runde der EM schwer werden wird. Außerdem werfen die Jungs einen Blick aufs EM-Favoritensterben, Phil meldet sich aus Bukarest, wohin er vor der Delta-Variante geflohen ist, und eine neue Runde idiotische Schland-Fanartikel gibt es auch. Und dann geht ja noch der richtige Fußball so langsam wieder los, die Bundesliga nämlich. Grund genug, über das Auftaktprogramm von Eintracht Frankfurt zu sprechen und sich schon jetzt auf den Meistertitel 2022 zu freuen, den die Eintracht-Fans auf einer Schiffsreise nach Mainz feiern werden (vielleicht).