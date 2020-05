Wirt im eigenen Steakhaus, Bierbrauer oder harter Türsteher? FUSSBALL 2000 ermittelt, was die Spieler von Eintracht Frankfurt beruflich machen würden, wären sie nicht Fußballer geworden. Als Experte dabei: ein Lama.

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Externer Inhalt Externen Inhalt von YouTube (Video) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von YouTube (Video) zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen Einstellungen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. YouTube (Video)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen

Staffel 2, Folge 69: Der Ball in der Bundesliga ruht noch immer – doch was wäre, wenn nie wieder gespielt würde? Basti Red, Marvin, Phil und ein Lama (ja, wirklich) besprechen die alternativen Job-Karrieren der Frankfurter Spieler und ihres Trainers. Ob Laufsteg-Ikone Kevin Trapp, Bierspezialist Martin Hinteregger oder der orientierungslose Mountain Ranger Djibril Sow: Der Eintracht-Videopodcast zeigt in bester Jobcenter-Manier berufliche Perspektiven auf.