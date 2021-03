Er ist der Macher des Eintracht-Höhenflugs - und will trotzdem weg! Sport-Vorstand Fredi Bobic wird Frankfurt verlassen - doch wann genau? Und wer kann und soll als Bobic-Nachfolger in dieser eminent wichtigen Position das Schicksal von Eintracht Frankfurt künftig lenken?

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Eigentlich kaum zu glauben: Da führt man Eintracht Frankfurt Richtung Champions League - und will trotzdem weiterziehen. Doch genau das ist der Plan von Sport-Vorstand Fredi Bobic. Seit Wochen belauern sich Bobic und der Verein jetzt gegenseitig. Es geht um Geld, viel Geld, sofern die Eintracht ihren sportlichen Macher freigibt.

FUSSBALL2000 diskutiert: soll Bobic lieber früher als später die Sachen packen? Und wer ist der perfekte Nachfolger in dieser Schlüsselposition? Patricia, Basti, Marv und Phil analysieren die schwierige Gesamtsituation im Bobic-Poker - und bringen eine echte Eintracht-Legende als passenden Nachfolger ins Gespräch!