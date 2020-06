XXL-Saisonrückblick: So lief das Jahr von Eintracht Frankfurt

Falscher Kader, Trainer Adi Hütter in der Kritik und Abstiegssorgen: Eintracht Frankfurt hat eine turbulente Saison mit vielen Höhen und Tiefen hinter sich. FUSSBALL 2000 ordnet ein und sagt, was besser werden muss.

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Staffel 2, Folge 78: Eintracht Frankfurt XXL! Verrückte Abende in der Europa League, Halbfinale im DFB-Pokal, aber auch viele schlechte Spiele und am Ende dieser merkwürdigen Saison sogar Abstiegskampf. FUSSBALL 2000 wirft einen Blick zurück auf zwölf turbulente Monate mit Geisterspielen, dem Coronavirus und einem versöhnlichen Abschluss. Trotzdem bleiben Fragen offen: Ist diese Saison nun ein Erfolg oder nicht? Hat Trainer Adi Hütter Fehler gemacht? Und was muss im Sommer auf dem Transfermarkt passieren? Basti, Mark, Marv, Stephan, Pia und Phil nehmen sich extra viel Zeit und analysieren die vergangene Spielzeit.