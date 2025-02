FUSSBALL 2000: Zeit für die Uzun-Momente!

Auch in dieser Saison immer am Anfang der Woche: FUSSBALL2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Eintracht Frankfurt tritt in der Tabelle auf der Stelle. Auch bei Borussia Mönchengladbach kamen die Hessen zum dritten Mal in Folge nicht über ein Unentschieden hinaus. Die Idee mit Last-Minute-Neuzugang Michy Batshuayi in der Startelf ging schief. Dafür konnte Can Uzun nach Einwechslung bei Eintracht Frankfurt überzeugen.

FUSSBALL2000 diskutiert darüber, wie es mit der Personalie Uzun bei der Eintracht weitergeht. Muss das große Talent noch geduldig bleiben? Oder ist nach dem Abgang von Omar Marmoush der Zeitpunkt gekommen, an dem Coach Dino Toppmöller vollständig auf Uzun setzen muss?