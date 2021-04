Hütter und die Gladbach-Gerüchte - was ist dran?

FUSSBALL 2000 – der Eintracht-Videopodcast Hütter und die Gladbach-Gerüchte - was ist dran?

Klares Statement oder nur eine halbherzige Aussage? FUSSBALL 2000 beschäftigt sich in einer Sonderfolge mit der Reaktion von Adi Hütter auf die aktuellen Wechselgerüchte.

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Externer Inhalt Externen Inhalt von YouTube (Video) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von YouTube (Video) zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen Einstellungen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. YouTube (Video)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen

Adi Hütter zu Borussia Mönchengladbach? Der Trainer von Eintracht Frankfurt hat sich am Donnerstag zu den neuesten Gerüchten über seine eigene berufliche Zukunft geäußert. "Ich kann nur das wiederholen, was ich schon vor ein paar Wochen gesagt habe: Für mich ist das Allerwichtigste, dass wir ein großes Ziel haben, dass wir hier um etwas spielen, was Eintracht Frankfurt noch nie erreicht hat", sagte Hütter während der Pressekonferenz zum Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund (Samstag, 15.30 Uhr).

Doch reicht das? Phil und Basti von FUSSBALL2000 sind sich nicht einig und geben ihre Einschätzung!