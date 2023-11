Heimniederlage für den Nachwuchs von Eintracht Frankfurt.

Frankfurts U19 musste am Samstagmittag in der A-Junioren-Bundesliga eine Heimniederlage einstecken. Gegen den Karlsruher SC hieß es am Ende 1:2. Zur Halbzeit hatte es bereits 0:1 gestanden. Am Sonntag der kommenden Woche geht es für das Team auswärts zu 1860 München.