Fußball und Alltag in Zeiten von Corona – die FUSSBALL-2000-Konferenz

Es fühlt sich an wie Science-Fiction, ist aber Realität: Der Coronavirus stoppt die Bundesliga, stoppt Eintracht Frankfurt und stoppt das normale Leben. Wie geht man mit dieser Situation um? FUSSBALL 2000 meldet sich aus dem Homeoffice.

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Staffel 2, Folge 63: Saisonabbruch, Ausgangssperre. Die Liste der möglichen Horrorszenarien im Zuge des Coronavirus ist lang und reicht weit über den Fußball hinaus. Basti, Mark, Marv und Phil treffen sich im virtuellen Wartezimmer und diskutieren per Videokonferenz über die Auswirkungen der Pandemie. Die Zwangspause und Unsicherheiten in der Bundesliga und bei Eintracht Frankfurt sind dabei ebenso Thema wie der richtige Umgang mit der aktuellen Krise. Unser Tipp: Daheim bleiben, soziale Kontakte einstellen und ab und zu FUSSBALL 2000 gucken.