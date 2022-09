Kurz vor dem Start in die Champions League nimmt Eintracht Frankfurt den Pokalsieger aus Leipzig auseinander! Was sind die Gründe für die plötzliche Leistungsexplosion? Und welche Stars muss man gerade ganz besonders abfeiern?

Das ging schnell: Nach dem schwachen Start dreht die Eintracht plötzlich mächtig auf! Pokalsieger Leipzig war beim 4:0 im Topspiel völlig chancenlos und mit dieser Packung noch gut bedient. Die neue Frankfurter Offensive um Weltmeister Mario Götze und Shootingstar Randal Kolo Muani lässt die Fans plötzlich träumen.

Externer Inhalt Externen Inhalt von YouTube (Video) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von YouTube (Video) zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen Einstellungen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. YouTube (Video)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen

FUSSBALL2000 fragt sich: Wer oder was genau macht die Eintracht plötzlich so unfassbar gut? Und was macht das mit der ohnehin schon maximalen Vorfreude auf das Champions League Debüt gegen Sporting Lissabon? Basti und Phil diskutieren in bester Kiosk-Atmosphäre den Hype.