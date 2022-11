Nach anfänglichen Schwierigkeiten findet Eintracht Frankfurt in Europa rechtzeitig zurück in die Spur und zieht am Ende sogar in das Achtelfinale der Champions League ein. FUSSBALL2000 krönt die europäischen Hinrunden-Highlights.

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Olympique Marseille, Tottenham Hotspur, Sporting Lissabon. Nach Anlaufschwierigkeiten im UEFA Supercup gegen Real Madrid und in der Champions League daheim gegen Sporting Lissabon wächst Eintracht Frankfurt auf europäischem Parkett rechtzeitig über sich hinaus und kann sich am letzten Spieltag der Champions League Gruppenphase in einer berauschenden Herbstnacht in Lissabon sogar das Achtelfinal-Ticket sichern. Ein wilder Ritt und ein nicht enden wollender Höhenflug, auf den Basti, Patricia und Marv zurückblicken und gleichzeitig ihre europäischen Hinrunden-Highlights krönen.