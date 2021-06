Die EM geht in die heiße Phase und ungeachtet der Niederlage gegen Frankreich schwebt die deutsche Nationalmannschaft nach dem Sieg gegen Portugal schon fast wieder auf Wolke Sieben. Hauptverantwortlich dafür: Robin Gosens. Basti und Marv schauen auf den Spieler, den viele Fans gerne bei ihrem Verein hätten.

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten - und aktuell auch alles zur Europameisterschaft.

Die EM geht in die heiße Phase und ungeachtet der Niederlage gegen Frankreich schwebt die deutsche Nationalmannschaft nach dem beeindruckenden Sieg gegen Portugal am Samstag schon fast wieder auf Wolke Sieben. Hauptverantwortlich dafür: Robin Gosens. Basti und Marv schauen auf den Spieler, den viele Fans gerne bei ihrem Verein hätten, wünschen sich in der nächsten Runde England und regen sich über die UEFA auf, während Nationalelf-Connaisseur Mark aus Köln die Chancen auf ein mögliches Weiterkommen der deutschen Elf einordnet. Und klar, ein kurzer Blick auf die Eintracht-Spieler im Turnier darf ebenfalls nicht fehlen.