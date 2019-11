So sehen die Fans von Eintracht Frankfurt den Kovac-Rauswurf

Die 5:1-Gala von Eintracht Frankfurt gegen den FC Bayern besiegelt das Schicksal von Niko Kovac und wirft Fragen auf: Wie geht man mit dem Aus des Ex-Trainers um? Schadenfreude? Mitleid? Oder ist nach Samstag sowieso alles egal?

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Ist dies das echte Leben? Ist es nur Fantasie? Auch zwei Tage nach dem unglaublichen 5:1 von Eintracht Frankfurt gegen den FC Bayern München reibt sich FUSSBALL 2000 immer noch verwundert die Augen. Doch ins große Glück mischt sich nach der Entlassung von Niko Kovac auch etwas Wehmut: In Frankfurt Pokal-Held, in München vom Hof gejagt. Hat er das verdient? Basti, Mark, Marv und Phil sind sich – wie so oft – nicht ganz einig.