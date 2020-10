Eintracht Frankfurt hat das Testspiel gegen die Würzburger Kickers deutlich verloren. Bei den Hessen konnte kaum jemand aus der zweiten Reihe überzeugen.

Eintracht Frankfurt hat das Testspiel am Freitag gegen die Würzburger Kickers mit 0:3 verloren. Tuta hatte die Gäste mit einem Eigentor in Führung gebracht. In der zweiten Halbzeit erhöhte Fabian Sontheimer per Doppelpack zum Endstand. Eintracht-Talent Jabez Makanda vergab in der 87. Minute noch einen Elfmeter.

In Abwesenheit von elf Nationalspielern durfte sich die zweite Garde der Hessen versuchen. Die Eintracht kam eigentlich gut ins Spiel und war die dominante Mannschaft. Nach einer Viertelstunde tauchte jedoch Frankfurts neue Nummer zwei Markus Schubert unter einer Ecke durch, der überraschte Tuta konnte nicht mehr ausweichen und traf zur Gästeführung ins eigene Netz (15.).

Hrustic und Younes bemüht

In der Folge verloren die Hessen komplett den Faden und taten sich gegen engagierte Würzburger zunehmend schwer. Die Neuzugänge Amin Younes und Ajdin Hrustic sowie Dominik Kohr mühten sich im zentralen Mittelfeld um Spielstruktur, was aber zu selten gelang. Und so ging die Pausenführung für die Gäste, die durch Ridge Munsy sogar noch hätten erhöhen können, durchaus in Ordnung.

Auch die zweite Halbzeit brachte keine Besserung. Den Hessen fiel spielerisch nicht viel ein, Chancen waren Mangelware. Auf der Gegenseite machte es Sontheimer besser, der einen Doppelpass per Flachschuss zum 2:0 vollendete (60.). Wenig später war es erneut Sontheimer, der einen Querpass von der Grundlinie ungestört zum 3:0 einschieben konnte (71.).

Verdienter Sieg für Würzburg

Weil Eintracht-Talent Jabez Makanda, der ansonsten ordentliche Ansätze zeigte, in der 87. Minute einen Elfmeter vergab, blieb es beim insgesamt auch in dieser Höhe verdienten 3:0 für die Würzburger.