Nach drei Monaten Pause geht es für Eintracht Frankfurt am 10. März in der Europa League weiter. Bei der Auslosung am Freitag könnte der FC Barcelona warten, im Achtelfinale ist auch ein Wiedersehen mit einem Gruppengegner möglich.

Mittelmaß in der Bundesliga, Achtelfinale in der Europa League: Eintracht Frankfurt kann in den kommenden Wochen zumindest zweimal den grauen Alltag vergessen und sich auf der internationalen Bühne präsentieren. Am Donnerstagabend stehen die möglichen Gegner fest, einen Tag später wird ausgelost. Und eine neue Regel gibt es auch. Das Wichtigste im Überblick.

Wann findet das Achtelfinale statt?

Die Achtelfinal-Partien steigen am 10. und am 17. März, die Eintracht tritt als einer der acht Gruppensieger definitiv zuerst auswärts an. Bei den Anstoßzeiten gibt es genau zwei Möglichkeiten: Entweder Frühschicht um 18.45 Uhr oder Spätschicht um 21 Uhr. Das Viertelfinale wird dann am 7. und 14. April ausgespielt.

Wie viele Fans dürfen beim Heimspiel dabei sein?

Gemäß der aktuellen Corona-Verordnung dürfen das Heimspiel am 17. März insgesamt 25.000 Zuschauer und Zuschauerinnen besuchen. Eine offizielle Meldung dazu gibt es noch nicht, auch der Vorverkauf wurde noch nicht gestartet.

Wann wird ausgelost?

Die Auslosung steigt am Freitag zur Mittagsessenzeit um 12 Uhr, wie immer im schweizerischen Nyon. In Topf 1 sind die gesetzten Teams, also alle acht Gruppensieger. Neben der Eintracht sind das Roter Stern Belgrad, Galatasaray Istanbul, Bayer Leverkusen, Olympique Lyon, AS Monaco, Spartak Moskau und West Ham United.

Was sind die möglichen Gegner?

Um die begehrten und noch verbliebenden acht Plätze in Topf 2 duellieren sich am Donnerstagabend noch insgesamt 16 Teams. Der prominenteste Name ist wohl der FC Barcelona, der nach dem 1:1 im Hinspiel gegen den SSC Neapel allerdings noch viel Arbeit vor sich hat. Die Ergebnisse nach den Hinspielen im Überblick:



Borussia Dortmund – Glasgow Rangers 2:4

FC Barcelona – SSC Neapel 1:1

Zenit St. Petersburg – Betis Sevilla 2:3

Sheriff Tiraspol – Sporting Braga 2:0

FC Porto – Lazio Rom 2:1

Atalanta Bergamo – Olympiakos Piräus 2:1

FC Sevilla – Dinamo Zagreb 3:1

RB Leipzig – San Sebastian 2:2

Gibt es Teams, auf die die Eintracht nicht treffen kann?

Ein Bundesliga-internes Duell ist in der Runde der besten 16 noch nicht möglich. Heißt: Sollten der BVB und RB Leipzig trotz schlechter Ausgangsposition doch noch ins Achtelfinale einziehen, sinkt die Zahl der potenziellen Eintracht-Gegner auf sechs.

Wie ist das mit Piräus?

Möglich ist hingegen ein schnelles Wiedersehen mit Olympiakos Piräus. Die Griechen, gegen die die Hessen bereits in der Gruppenphase gespielt hatten, könnten im Achtelfinale erneut auf die Eintracht treffen. Ein schlechtes Los wäre das mit Sicherheit nicht: In der Vorrunde gingen beide Spiele an Frankfurt.

Und wenn es St. Petersburg wird?

Wie sich der Angriff Russlands auf die Ukraine auf den Wettbewerb auswirkt, ist eine bislang noch ungeklärte Frage. Die UEFA hat für Freitag (10 Uhr) eine Sondersitzung des Exekutivkomitees einberufen, um genau darüber zu beraten. Es scheint derzeit aber zumindest nicht vorstellbar, dass Zenit St. Petersburg, sollte es denn die nächste Runde erreichen, Heimspiele austragen darf. Auch bei Sheriff Tiraspol wird die UEFA genau überlegen müssen, wie es weitergehen soll. Tiraspol liegt unmittelbar an der Westgrenze der Ukraine, etwa 100 Kilometer von Odessa entfernt.

Wie war das mit der Auswärtstorregel?

Die wurde abgeschafft. Heißt: In der K.o.-Phase zählen Auswärts-Tore in der Endabrechnung genauso viel wie im eigenen Stadion geschossene Treffer. Beispiel: Nach einem 2:0 im Hinspiel und einem 1:3 im Rückspiel geht es ab sofort in die Verlängerung.

Wo steigt eigentlich das Finale?

Das große Finale findet am 18. Mai statt und wird in Sevilla ausgetragen. Der Sieger des Endspiels erhält nicht nur einen 15 Kilogramm schweren Pokal und 40 Gold-Medaillen. Als Krönung gibt es auch noch einen Platz in der Champions League obendrauf.