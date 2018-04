Der Pokalerfolg hat die Krise der Eintracht nur kurz übertüncht. Den Frankfurtern droht im Saisonendspurt die Puste auszugehen. Das hat mehrere Gründe – und ist bis zu einem gewissen Grad ein kalkuliertes Risiko.

David Abraham saß einfach nur da, nachdem ihn Salomon Kalou vor dem 3:0 der Hertha am Samstag überlaufen hatte. Die Füße ausgestreckt, der Rücken gebeugt, der Blick – eine Mischung aus Ärger und Müdigkeit. Eine gefühlte Ewigkeit regte sich der Eintracht-Kapitän nicht, während die Hertha-Spieler am Samstag nach ihrem dritten Treffer erst Richtung Gästefan-Kurve strömten und dann zum Mittelkreis zurücktrotteten, um die letzten Spielsekunden ablaufen zu lassen. Abraham war einfach platt, enttäuscht über eine bittere Niederlage seines Teams, das im Endspurt der Bundesliga-Saison die Belohnung Europapokal noch zu verspielen droht.

Der Argentinier ist einer der Grundpfeiler des hessischen Bundesligisten. Mehr als 2.200 Minuten hat er in dieser Saison gespielt, seine Fehler in dieser Zeit kann man fast an einer Hand abzählen. Wenn selbst dieser Dauerbrenner irgendwann mal ausgelaugt ist, wenn ihm der im Ausdauersport sprichwörtliche Mann mit dem Hammer begegnet, dann ist das ein durchaus passendes Symbol für den aktuellen Zustand der Frankfurter.

Vier Spiele, ein Punkt, zehn Gegentore

Der Erfolg des Willens – und der goldenen Hacke von Luka Jovic – im Pokal-Halbfinale hat das unter der Woche übertüncht. Aber die harte Wahrheit ist: Eintracht Frankfurt steckt in der ersten echten Ergebniskrise dieser so erfolgreichen Spielzeit.

In Zahlen sieht das so aus: In den vergangenen vier Liga-Spielen haben die Mannen von Niko Kovac nur einen Punkt geholt und zehn Gegentore geschluckt. Bis auf die Partie gegen Hoffenheim konnten die Frankfurter mit keinem dieser Spiele zufrieden sein. Klar, gegen Werder Bremen wäre ein Remis, gegen die Hertha, nach deren frühen Patzern, sogar ein Sieg möglich gewesen.

Man kann das nun auf den Schiedsrichter, die Sonne, oder das Pech schieben – aber an einer Tatsache ändert es nichts: Die vor Wochen schon sicher geglaubte Europapokal-Qualifikation ist in ernster Gefahr. Das macht die Niederlage gegen die Hertha so bitter. Denn mit Gladbach, Stuttgart und den Berlinern selbst sind gleich drei Teams plötzlich in Schlagdistanz.

Dabei hilft es nicht, dass der nächste Spieltag Lukas Hradecky und Co. nach München führt. Die Bayern sind – natürlich – auch das beste Heimteam der Liga und haben bisher "dahoam" gerade einmal zwei Remis zugelassen. Wer gehofft hatte, dass es der Rekordmeister nach der Meisterschaft in der Liga etwas ruhiger angehen lässt, wurde durch die Demütigungen von Dortmund, Gladbach und zuletzt Leverkusen eines besseren belehrt.

Der Absturz auf Rang acht, neun oder zehn ist plötzlich eine Möglichkeit, mit der man sich in Frankfurt beschäftigen muss. Für die Eintracht wäre das am Ende eine Enttäuschung. Klar würden Pokalfinale und ein einstelliger Tabellenrang trotzdem eine erfolgreiche Saison bedeuten. Aber wer so lange von Europa träumt, bei dem steigen die Ansprüche.

Ein kalkuliertes Risiko

Aber was sind nun die Gründe für die Eintracht-Krise? Das hat zum einen natürlich mit Verletzungen zu tun. Gerade Ante Rebic und seine Physis fehlen dem Offensivspiel der Hessen. Der dynamische Kroate kreiert durch seinen Punch und seine Zweikampfstärke Gelegenheiten. Das ist einfach nicht zu ersetzen. Dazu kommen immer wieder Ausfälle anderer Leistungsträger, wie etwa Omar Mascarell oder zuletzt Kevin-Prince Boateng und Marius Wolf.

Während also nach vorne weniger klappt, verliert die Eintracht zuletzt auch defensiv ihre Stabilität – besonders, wenn das Spiel in Richtung Schlusspfiff geht. Gab es in der Hinrunde noch keine Niederlage mit zwei Toren Unterschied, kassierten die Frankfurter zuletzt zwei Klatschen. Die entscheidenden Gegentreffer fielen dabei stets nach der Pause.

All dies sind Indizien dafür, dass der Eintracht im Schlussspurt die Puste ausgehen könnte. Das ist auch nicht verwunderlich. Die Hessen spielen jede Partie im roten Bereich. Anlaufen, reinhauen, abrackern: Das ist der Dreiklang des Frankfurter Erfolgs. Dass es da am Ende der Saison eng werden könnte, war wohl bis zu einem gewissen Grad ein kalkuliertes Risiko.

So wie bei einem Marathon-Läufer, der zu schnell angeht und hofft, dass sein Körper so lange durchhält, dass er mit neuem Rekord ins Ziel taumelt. Eine Mannschaft mit dem Etat und den Möglichkeiten der Eintracht muss das so machen, um mit den Topclubs mithalten zu können. So sind Sensationen möglich. Aber es ist ein Spiel für Hasardeure – und der Großteil der Langstreckenläufer weiß: Am Ende kommt meist der Mann mit dem Hammer.