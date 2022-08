Eintracht-Star Lindström: Erst Flop, dann "Rookie of the year" - und jetzt?

Jesper Lindström hat beim Saisonstart gegen den 1. FC Magdeburg nicht nur als Torschütze geglänzt. Geht einer der Aufsteiger der Vorsaison bei Eintracht Frankfurt den nächsten Schritt?

Es lief am Montagabend bei sommerlichen Temperaturen Minute 32 in der ersten DFB-Pokal-Runde beim 1. FC Magdeburg. Eintracht Frankfurt baute tief in der eigenen Hälfte über Kevin Trapp, Daichi Kamada und Mario Götze das Spiel auf. Dann landete das Leder kurz bei Jesper Lindström - und plötzlich ging alles ganz schnell.

Der Däne zeigte innerhalb weniger Sekunden all das, was ihn auszeichnet. Das Zuspiel von Götze ließ er prallen und sprintete nach dem langen Ball des Weltmeisters auf Ansgar Knauff direkt im Vollsprint hinterher.

Knauff scheiterte am Torhüter, doch Lindström war nach einem 60-Meter-Sprint zur Stelle, nahm den Abpraller kurz vor dem Strafraum in halbrechter Position stehend an und verwandelte sehenswert zum vorentscheidenden 2:0 in den Knick. "Jesper versteht es immer besser, seine Stärken einzusetzen. Das ist vor allem die Tiefe in seinem Spiel", lobte Trainer Oliver Glasner auf der Pressekonferenz vor dem Duell gegen den FC Bayern München (Freitag, 20.30 Uhr).

Körperlich hat der 21-Jährige zwar auch weiterhin Nachholbedarf. Lindström lässt sich allerdings nicht mehr so leicht wegdrücken, er behauptete sich in direkten Duellen (gegen Magdeburg hat er fünf von sechs Zweikämpfen gewonnen, alle drei Dribblings waren erfolgreich) und sollte auch zukünftig darauf achten, seine Explosivität beizubehalten. So etwa gesehen beim Führungstor, als er mit einem gekonnten Laufweg die gewinnbringende Lücke für Kamada riss.

Der Trend geht bei Lindström weiter in die richtige Richtung. In der Vorbereitung war er gegen den FC Turin und bei Regionalligist Walldorf jeweils Torschütze und Vorlagengeber. Die Zweifel, die vor einem Jahr nach mäßigem Start in der Öffentlichkeit aufkamen, sind inzwischen wie weggewischt. Dem bis 2026 gebundenen Nationalspieler Dänemarks glückten fünf Treffer und neun Assists in seinen ersten 38 Pflichtspielen für die Hessen.

"Vom Fehleinkauf zum 'Rookie des Jahres'"

Die Anzahl hätte Lindström problemlos verdoppeln können, doch zwischenzeitlich vergab er pro Partie mindestens eine Großchance. "Im Abschluss hat Jesper noch Luft nach oben. Er befindet sich aber auf einem guten Weg und ist für uns ein ganz wichtiger Spieler", sagte Glasner und zeichnete Lindströms Geschichte: "Vom Fehleinkauf zum 'Rookie des Jahres' - das ist seine Entwicklung." Trotz größerer Konkurrenz im Angriff, sind dessen Chancen auf einen Stammplatz groß.

Die zu Bröndby IF überwiesenen rund sieben Millionen Euro jedenfalls haben sich für die Eintracht bislang vollumfänglich ausgezahlt. Lindström ist Tafelsilber und wird dem Club, wenn er so weitermacht, bei einen Verkauf viel Geld einbringen können.

Geht Lindström den nächsten Schritt?

Doch zunächst gilt es für ihn, den nächsten Schritt zu gehen: Vom "Rookie des Jahres" zum gestandenen Bundesligaspieler, der mit seinen Qualitäten auch in der Champions League überraschen kann.