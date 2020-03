Das Bundesliga-Heimspiel von Eintracht Frankfurt gegen Borussia Mönchengladbach findet ohne Zuschauer statt. Der Grund sind mögliche Infizierte aus dem Gladbacher Raum. In der Europa League gegen Basel sind Fans unter Auflagen weiter erlaubt.

Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach werden am Sonntag (15.30 Uhr) vor leeren Rängen um Bundesliga-Punkte kämpfen. Wie das Gesundheitsamt der Stadt Frankfurt und Eintracht-Vorstand Axel Hellmann am Mittwoch auf einer gemeinsamen Pressekonferenz verkündeten, wird das Heimspiel des hessischen Bundesligisten in Folge des Coronavirus zu einem Geisterspiel. "Das Spiel wird ohne Publikum stattfinden", sagte Gesundheitsdezernent Stefan Majer (Grüne).

Als Hauptgrund für den Zuschauerausschluss nannte Majer die zu erwartenden Fans aus dem Gladbacher Raum. Vor allem die Nähe zum Landkreis Heinsberg, wo es noch immer die meisten Infizierten Deutschlands gebe, sei ausschlaggebend. "Da muss eine andere Einschätzung vorgenommen werden."

Basel: ja, Gladbach: nein

Beim Europa-League-Duell am Donnerstag (ab 18.55 Uhr im hessenschau.de-Social-Radio) gegen den FC Basel sind Fans hingegen weiter zugelassen. Es gibt aber Auflagen: Personen, die sich krank fühlen und Grippe-Symptome aufweisen, sollen dem Stadion genauso fernbleiben wie chronisch Kranke, unterstrich Gesundheitsamts-Leiter René Gottschalk. "Erkältete, Erkrankte und Risikopatienten sollen zu Hause bleiben", ergänzte Hellmann.

Zudem werde es medizinische Versorgung an den Eingängen geben, Desinfektionsmittel dürfen mit ins Stadion gebracht werden. Die Kosten für nicht genutzte Eintrittskarten werden ersetzt.

Landesregierung empfiehlt Absage

Das Frankfurter Gesundheitsamt folgte der Empfehlung der Landesregierung, Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 Besuchern abzusagen, damit nur teilweise.

"Angesichts des aktuellen Verlaufs der Infektionen lässt sich die Gefahr einer Virusübertragung bei großen Menschenansammlungen nicht sicher beurteilen", hieß es in einer Mitteilung des für Gesundheit zuständigen Sozialministeriums vom Dienstag. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte bereits am Montag entsprechende Maßnahmen empfohlen.

Klose unterstützt Entscheidung nicht

Insgesamt, auch das betonte Majer, teilen die Frankfurter Behörden die Auffassung der Landes- und Bundesregierung nicht. "Panik ist ein schlechter Ratgeber", so Majer. Er habe Gesundheitsminister Kai Klose (Grüne) am Dienstag über die Entscheidung informiert, gegen Basel entgegen aller Bedenken Zuschauer zuzulassen. "Er hat mich auf die anderslautende Empfehlung der Regierung hingewiesen." Von der Landesebene gebe es keine Zustimmung.

Rückspiel auf der Kippe

Ob und in welcher Form das Rückspiel gegen den FC Basel ausgetragen wird, ist derweil völlig offen. "Wir wissen nicht, ob es stattfindet. Wir wissen nicht, wo es stattfindet", betonte Hellmann. Die Option, auch das zweite Duell mit den Schweizern in Frankfurt auszutragen, stehe zwar im Raum. "Falls das Spiel in Frankfurt stattfindet, wissen wir aber nicht unter welchen Rahmenbedingungen." Die Partie wurde wegen des Coronavirus vorerst abgesagt und kann nicht in Basel angepfiffen werden.