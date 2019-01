Die UEFA hat Eintracht Frankfurt nach den Vorfällen beim Europa-League-Spiel in Rom eine Geldstrafe aufgebrummt. Sollte der hessische Anhang in den kommenden beiden Jahren erneut unangenehm auffallen, muss er beim nächsten Auswärtsspiel zu Hause bleiben.

Die Frankfurter Eintracht muss für die Verfehlungen ihrer Fans im Europa-League-Spiel bei Lazio Rom 80.000 Euro zahlen. Das urteilte die UEFA-Kontroll-, Ethik- und Disziplinarkammer am Donnerstag. Zudem schaut die europäische Fußballassoziation den Frankfurter Fans in den kommenden beiden Jahren ganz genau auf die Finger. Sollte es in dieser Zeit erneut Ärger geben, werden die Hessen obendrein noch mit einer Ausschlussstrafe für das nächste Auswärtsspiel in einem UEFA-Pflichtwettbewerb belegt. Der Bundesligist müsste auf fremdem Platz dann ohne Support bestehen.

Weitere Informationen Die Vorwürfe Die UEFA hat insgesamt vier Verfehlungen von Eintracht-Fans in Rom bestraft: das Zünden von Pyrotechnik, das Stürmen des Innenraums, das Werfen von Gegenständen und Sachbeschädigung. Ende der weiteren Informationen

"Es ist die erwartet harte Strafe und gleichzeitig eine letzte Chance, die man uns gibt", sagte Eintracht-Vorstand Axel Hellmann in einer ersten Stellungnahme. Strafverschärfend mit eingeflossen in das UEFA-Urteil seien auch die Pyro-Vergehen der Eintracht-Fans in den übrigen Gruppenspielen der Europa League.

Appell an die Fans

Der Verein will in den kommenden Tagen die Entscheidungsgründe der Kommission prüfen und über das weitere Vorgehen beraten. Dass die Eintracht Berufung einlegt, ist laut Hellmann allerdings "eher unwahrscheinlich".

Das Vorstandsmitglied appellierte an die Fans, dass sich Vorfälle wie in Rom nicht mehr wiederholen dürfen. "Wenn wir in den kommenden Wochen und der näheren Zukunft wieder Fußballfeste auf europäischem Boden mit all unserer Reiselust, Begeisterung und Kreativität feiern wollen, dürfen wir uns nichts mehr erlauben", stellte Hellmann klar. Wem das nach dem Rom-Spiel noch nicht klar gewesen sei, habe es nun in Form des UEFA-Urteils "schwarz auf weiß".

