Fans der Frankfurter Eintracht dürfen sich zum anstehenden Europacup-Spiel in Marseille nicht in der französischen Hafenstadt aufhalten. Tun sie es dennoch, drohen laut französischen Behörden sogar Gefängnisstrafen. Beim Bundesligisten herrscht Fassungslosigkeit.

Die zuständige Präfektur hat sämtliche Fans von Eintracht Frankfurt im Vorfeld des Europacup-Spiels bei Olympique Marseille am Donnerstag (18.55 Uhr) aus dem Stadtgebiet verbannt. Das Aufenthaltsverbot gilt am Spieltag von 8 bis 24 Uhr. Betroffen ist den offiziellen Angaben zufolge jeder, "der sich darauf beruft, Fan von Eintracht Frankfurt zu sein bzw. sich als solcher durch sein Verhalten zu erkennen gibt".

Die örtliche Polizei werde das Verbot als zuständige Behörde durchsetzen, heißt es weiter. Verstöße gegen das Aufenthaltsverbot könnten Haftstrafen und/oder empfindliche Geldstrafen nach sich ziehen. Die Erklärung gibt es hier im französischen Wortlaut.

Hellmann: "So kann das nicht weitergehen"

Die Eintracht sieht in dem Erlass "einen völlig unangemessen und rechtsstaatlich hochgradig bedenklichen, wenn nicht unzulässigen Eingriff in die Rechte eines jeden einzelnen", wie Vorstandsmitglied Axel Hellmann in einer Pressemitteilung erklärte. Damit würden sämtliche Frankfurter Anhänger unter einen "Generalverdacht gestellt, dem wir in aller Klarheit widersprechen".

Weitere Informationen Die zuständigen Amtsbezirke haben in Frankreich das Recht, Aufenthaltsverbote für bestimmte Gruppen auszusprechen, wenn sie eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit sehen. Bezogen auf Fußballspiele in der französischen Ligue 1 ist eine solche Praxis nicht alltäglich, aber bei sogenannten "Hochrisikospielen" mit zwei verfeindeten Fangruppen durchaus gängig. Ende der weiteren Informationen

Es sei inakzeptabel, dass Menschen nicht nur von einem Spiel, sondern aus einer ganzen Stadt ausgesperrt werden, sagte Hellmann. "So kann das nicht weitergehen." Sein Appell: Die UEFA müsse die Praxis von Kollektivstrafen gegen Fans einzelner Vereine dringend überdenken.

Rund 1.000 Frankfurter in Marseille erwartet

Rund 1.000 Frankfurter werden am Donnerstag zur Rückkehr der Eintracht auf die Europa-League-Bühne in der französischen Hafenstadt erwartet. Die Begegnung im Stade Vélodrome ist ein sogenanntes "Geisterspiel": Wegen Verfehlungen der Fans von Olympique Marseille im abgelaufenen Wettbewerbs-Jahr wird das Spiel gegen Frankfurt unter Ausschluss der Heim- und Gästefans stattfinden.

Weitere Informationen Das Deutsche Generalkonsulat in Marseille unterhält am Donnerstag einen Bereitschaftsdienst unter der Telefonnummer 0033/615094103. Ende der weiteren Informationen

Das Fanbündnis Nordwestkurve hatte bereits am Montag verkündet, nicht nach Marseille fahren zu wollen. Es sei eine Frage der "Solidarität mit allen Eintrachtlern, denen dieses Erlebnis genommen wird". Trotz "Geisterspiel" für Olympique Marseille hätte der Eintracht ein minimales Ticketkontingent von 200 Karten für Offizielle zur Verfügung gestanden.

Hellmann sagte in diesem Zusammenhang: "Unsere Fans wollten nicht nach Marseille, um dort Ärger zu suchen, sondern um die Mannschaft durch Europa zu begleiten und trotz Zuschauerausschlusses zumindest in derselben Stadt zu sein."

"Geisterspiel": Das Stade Vélodrome bleibt am Donnerstag leer. Bild © Imago

Beispiel Darmstadt: Rechtlich auf wackeligen Beinen

Die Eintracht-Fans werden in Marseille bereits zum zweiten Mal Leidtragende eines Aufenthaltsverbots. Im Jahr 2016 hatte die Stadt Darmstadt den Frankfurter Anhang aus dem Stadtgebiet verbannt. Grund waren befürchtete Zusammenstöße zwischen den rivalisierenden Anhängern von Darmstadt 98 und des Frankfurter Bundesligisten. Nach einigen Eilanträgen erklärte das Darmstädter Verwaltungsgericht eine solche Sperrzone kurz darauf allerdings für "offensichtlich rechtswidrig".

Weitere Informationen Erklärung der Präfektur von Marseille im deutschen Wortlaut Artikel 1 – Am Donnerstag, 20. September 2018, ist es in der Zeit von 08:00 Uhr bis Mitternacht jedem untersagt, der sich darauf beruft, Fan von Eintracht Frankfurt zu sein bzw. sich als solcher durch sein Verhalten zu erkennen gibt, sich in der Öffentlichkeit auf dem Stadtgebiet der Gemeinde Marseille aufzuhalten.



Artikel 2 – Die Leitstelle des Polizeipräsidiums des Département Bouches-du-Rhône und die Leitstelle für öffentliche Sicherheit desselben Département sind gemäß ihren jeweiligen Zuständigkeiten mit der Umsetzung dieser im Register der Verwaltungsakte der Präfektur Bouches-du-Rhône veröffentlichten, der Staatsanwaltschaft beim Landgericht Marseille sowie beiden Vereinspräsidenten mitgeteilten, in der Stadtverwaltung Marseille ausgehängten und an das Deutsche Generalkonsulat in Marseille übermittelten Verordnung beauftragt.“



(Quelle: Eintracht Frankfurt) Ende der weiteren Informationen

