Bei der Eintracht wurde er zum Bibliothekar ernannt, er interessiert sich für Historienromane und Philosophie: Chico Geraldes erfüllt nicht gerade das Klischee eines Profifußballers. Für Aufsehen will der Neuzugang in Frankfurt aber nicht mit dem Köpfchen sorgen.

Ein besonderer Hang zur Literatur wird Profifußballern eigentlich nicht nachgesagt. In der Regel zieht es die Hochtalentierten wie viele junge Männer in ihrem Alter eher vor die Playstation. Umso auffälliger ist es natürlich, wenn sich ein Spieler unmittelbar nach der Ankunft bei seinem neuen Verein als Leseratte entpuppt – im Falle von Chico Geraldes so auffällig, dass Mitspieler Goncalo Paciencia seinen portugiesischen Landsmann bei Instagram als "El Bibliotecário" – der Bibliothekar – begrüßte. Da saß Geraldes gerade auf der Tribüne der Frankfurter Arena und verschlang ein paar Seiten.

"Ich habe viele Bücher und lese gerne", sagte der 23-Jährige im Trainingslager der Eintracht in Gais. Momentan lese er den Abenteuerroman "Der Graf von Monte Christo" von Alexandre Dumas. Überhaupt stehe er auf historische Romane und Philosophie. Das hört man im Fußballgeschäft nun wirklich nicht oft. Und Geraldes bedauert bereits, dass er nach seinem Abschied von Sporting Lissabon zunächst nur zwei Taschen mit nach Frankfurt bringen konnte. Deshalb habe er einige Bücher daheim lassen müssen.

Chico "El Bibliotecário" Geraldes Bild © Instagram/goncalopaciencia9

Futter für die Stürmer

Seinen neuen Trainer Adi Hütter wird das nicht großartig stören. Ein wenig Hirnschmalz soll der designierte neue Spielmacher schließlich fürs Training aufwenden. Viel Zeit bleibt den Hessen nicht mehr, um die Spielidee des Österreichers zu verinnerlichen, zumal Hütter noch Optimierungsbedarf auf allen Ebenen sieht. Von der Sporting-Leihgabe Geraldes, so Hütter, "verspreche ich mir einiges".

Den Anspruch hat der 1,75 Meter große Neuzugang auch an sich selbst. "Ich habe ein gutes Passspiel, sehr vertikal und will vor allem Vorlagen geben", kündigte Geraldes Futter für die Frankfurter Spitzen an. Gleichwohl müsse man noch etwas Geduld mit ihm haben. Die Umstellung auf den physischen Fußball in Deutschland, das Land und die Gepflogenheiten werde nicht vom einen auf den anderen Tag klappen.

"Tragische" Situation beim Heimatclub

Seine Teamkollegen machen es Geraldes aber so leicht wie möglich. In Südtirol wird viel gelacht, neben Landsmann Paciencia haben sich vor allem die Mexikaner des Neuzugangs angenommen. Überhaupt scheint das Binnenklima für den 23-Jährigen besonders wichtig zu sein. Bei seinem Heimatverein war das zuletzt gar nicht der Fall. Am 15. Mai stürmten etwa 40 Hooligans das Trainingszentrum von Sporting Lissabon und attackierten Spieler.

Zahlreiche Akteure, darunter Portugals Nationaltorhüter Rui Patricio, flüchteten daraufhin vom Club. Geraldes war zu diesem Zeitpunkt an den Ligakonkurrenten Rio Ave FC verliehen, ihm blieb diese Erfahrung erspart. Dennoch geht ihm der Vorfall nahe: "So etwas passierte noch nie zuvor und soll auch nie wieder passieren! Das ist tragisch."

Ein Jahr Frankfurt – und dann?

Stand jetzt wechselt Geraldes im kommenden Jahr zurück in seine Heimatstadt, wo er bereits in der Jugend mit dem ehrwürdigen grün-weiß gestreiften Trikot von Sporting auflief. Eine Kaufoption konnte sich die Eintracht nicht sichern. Prognosen über seine sportliche Zukunft will Geraldes zu diesem Zeitpunkt nicht abgeben. "Die Zeit wird zeigen, wie es weitergeht", sagte er und ergänzte: "Ich will meine Arbeit und mein Leben genießen. Und das will ich hier tun." Wenn die nächste Bücherlieferung nicht allzu lange auf sich warten lässt, dürfte dem in Frankfurt und bei der Eintracht eigentlich nichts im Wege stehen.