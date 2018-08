Im letzten Testspiel der Vorbereitung hat die Frankfurter Eintracht eine Niederlage gegen Serie-A-Club SPAL Ferrara kassiert. Wichtiger als das Ergebnis waren die Anpassungen im Spiel der Hessen. Zudem zeigte Sébastien Haller eine starke Frühform.

Einen Tag vor der Abreise aus dem Trainingslager in Gais hat die Eintracht noch einmal ihren Leistungsstand überprüft. Nach dem nur in der Anfangsphase ansehnlichen Test gegen den FC Empoli (0:2) ging es am Samstag mit SPAL Ferrara gegen den nächsten Serie-A-Club. Das Spiel in Gais endete 1:2 (1:0) aus Sicht der Hessen, die sich dennoch verbessert zeigten. Sébastien Haller traf in der 23. Minute zur zwischenzeitlichen Frankfurter Führung.

Die Eintracht agierte erneut in einem System mit Dreier-Abwehrkette, Haller ersetzte Luka Jovic als einzige Spitze. Der Faktor Sicherheit wurde diesmal deutlich größer geschrieben. Die Hessen liefen die gegnerische Abwehr im Vergleich zur Empoli-Niederlage nicht ganz so kompromisslos an. Die Folge: weniger Ballgewinne, aber auch mehr defensive Stabilität gegen einen Gegner, der auf überschaubarem Niveau spielte.

Trainer Adi Hütter ärgerte sich zwar über das Ergebnis, konnte dem Spiel seiner Elf aber dennoch eine Menge Positives abgewinnen. "Ich habe ein viel besseres Spiel gesehen als gegen Empoli", sagte der Österreicher. "Vor allem, weil wir im taktischen Bereich über 60 Minuten sehr gut umgesetzt hat, was wir trainiert haben." Die Mannschaft habe im Spiel gegen den Ball "eine gute Kompaktheit" bewiesen.

Haller punktet im Stürmer-Ranking

Während Frankfurt hinten kaum etwas zuließ, konnte sich Haller im Angriff gleich mehrfach auszeichnen. Egal, ob nach Standards oder aus dem Spiel heraus: Der Franzose war meist entscheidend an den Offensivaktionen der Eintracht beteiligt. Nach klugem Pass vom ebenfalls stark aufspielenden Mijat Gacinovic markierte der Sturmtank dann auch die Führung: Haller schüttelte am Strafraum erst seinen Gegenspieler ab und traf dann flach ins lange Eck traf (23.).

Auch bei der ersten nennenswerten Aktion nach dem Wechsel hatte Haller sein Füßchen im Spiel, als er den Ball klug mit einem Kontakt auf Marco Fabián weiterleitete. Der Mexikaner, der ebenso wie Gelson Fernandes die Möglichkeit bekam, sich von Beginn an zu präsentieren, scheiterte aber am Innenpfosten (51.).

Haller sagte hinterher: "Ich weiß, dass ich noch ein oder zwei Tore hätte erzielen können. Aber wir sind noch in der Vorbereitung, und da können solche Dinge passieren. Das Resultat ist schade, wir haben es diesmal viel besser gemacht."

Italiener nutzen Wiedwald-Patzer

Den Ausgleich musste der bis dato fast beschäftigungslose Felix Wiedwald auf seine Kappe nehmen. Ein missglückter Pass des Torhüters kam umgehend zurück, Jasmin Kurtic (65.) schob zum 1:1 ein. Mit dem Gegentreffer kam ein Bruch ins über weite Strecken ordentliche, wenn auch wenig spektakuläre Frankfurter Spiel. Hütter wechselte kurz darauf kräftig durch, unter anderem bekam Neuzugang Chico Geraldes noch eine Viertelstunde Spielzeit. Der Siegtreffer durch Ferraras Gabriele Moncini (90.+2) fiel in der Nachspielzeit, als die Frankfurter Defensive gedanklich offenbar schon in der Kabine saß.

Am Sonntag tritt der Frankfurter Tross die Rückreise vom einwöchigen Trainingslager in Südtirol an. Bis zum Finale um den Supercup am kommenden Sonntag gegen den FC Bayern wartet trotz der Verbesserung im Vergleich zum Empoli-Test noch einiges an Arbeit auf die Hessen.