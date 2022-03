Die nächste Europapokal-Station der Frankfurter Eintracht ist Barcelona. Das ergab die Auslosung am Freitag.

Die Ziehung in Nyon hat der Eintracht ein Traumlos beschert.

Eintracht Frankfurt trifft im Europa-League-Viertefinale auf den FC Barcelona. Das ergab die Auslosung am Freitag im schweizerischen Nyon. Die Viertelfinal-Partien finden am 7. und 14. April statt. Die Eintracht hat zuerst Heimrecht und muss sieben Tage später dann ins Camp Nou nach Barcelona.

Im Duell mit dem 26-fachen spanischen Meister ist die Eintracht klarer Außenseiter. Dafür dürfen sich die Fans auf Weltklassespieler wie Gerard Piqué, Frenkie de Jong und Memphis Depay freuen. Für Eintracht-Keeper Kevin Trapp kommt es zum Nationalmannschafts-Duell mit Marc-André ter Stegen.

West Ham oder Lyon im Halbfinale

Sollten die Hessen überraschend doch den Sprung ins Halbfinale schaffen, bekommen sie es mit dem Gewinner der Partie West Ham United – Olympique Lyon zu tun. Die Halbfinals werden am 28. April und am 5. Mai ausgetragen. Das Finale findet am 18. Mai in Sevilla statt.

Die Eintracht hatte die Runde der letzten Acht am Donnerstag mit einem 1:1 nach Verlängerung gegen Betis Sevilla erreicht. Der FC Barcelona schaltete im Achtelfinale Galatasaray Istanbul aus.

Weitere Informationen Das Viertelfinale im Überblick: RB Leipzig - Atalanta Bergamo

Eintracht Frankfurt - FC Barcelona

West Ham United - Olympique Lyon

Sporting Braga - Glasgow Rangers Ende der weiteren Informationen