Eintracht Frankfurt ist im Flow, Borussia Dortmund steckt in der Krise - in der Tabelle trennen beide Teams schon acht Punkte. Als Favorit wollen sich die Hessen vor dem direkten Duell aber nicht deklarieren.

Keine 72 Stunden nach dem souveränen Heimsieg gegen den SC Freiburg tritt Eintracht Frankfurt an diesem Freitagabend (20.30 Uhr) erneut im eigenen Stadion an - diesmal gegen das vermeintliche Spitzenteam Borussia Dortmund.

Die Ausgangslage

Wer ist denn nun der Favorit? Dortmund, die qua Eigeneinschätzung zweite Macht des deutschen Fußballs? Oder doch die Eintracht, die in der Tabelle derzeit deutlich vor den Gästen liegt? Während es sich die Hessen mit 33 Punkten auf Platz drei gemütlich gemacht haben, kämpft der BVB um den Anschluss an die Spitze. Oder gar um den Anschluss an die Verfolgergruppe der Spitze. Zehnter sind die Schwarz-Gelben zurzeit, haben bisher acht Punkte weniger gesammelt als die Eintracht. Mit einem Heimerfolg könnten die Hessen bereits ein komfortables Polster zwischen sich und die Borussia legen.

Die Form spricht, na klar, ebenfalls für die Eintracht. Während sie in diesem Kalenderjahr beide Spiele gegen St. Pauli und Freiburg gewinnen konnte, kassierte der BVB jeweils Niederlagen gegen Leverkusen und Holstein Kiel. Das Hinspiel entschied Dortmund mit 2:0 für sich, war aber damals bereits am Rande einer Niederlage. Einzig: Frankfurts Fares Chaibi vergab eine Riesenchance zur Führung aus kurzer Distanz (siehe Artikelfoto). Seitdem geht beim Algerier fast nichts mehr. Blöd gelaufen, irgendwie.

Das Personal

Eintracht-Trainer Dino Toppmöller verkündete die positive Nachricht auf der Pressekonferenz im Vorfeld des Spiels gleich ungefragt: "Alle sind fit und machen einen guten Eindruck. Wir sind bereit." Heißt: Einzig der langzeitverletzte Aurèle Amenda wird Toppmöller gegen den BVB nicht zur Verfügung stehen.



Omar Marmoush war am Freitagmorgen noch Eintracht-Spieler, alle aktuellen Entwicklungen zum Transfergeschehen gibt es in unserem Ticker. Es verdichten sich die Anzeichen auf einen Wechsel, in diesem Fall könnte Igor Matanovic in die Elf rücken.

So könnte Dortmund spielen: Kobel - Groß, Anton, Schlotterbeck, Bensebaini - Nmecha - Beier, Reyna - Adeyemi, Gittens - Guirassy

Das sagen die Trainer

Dino Toppmöller: "Das wird eine sehr schwierige Aufgabe gegen eine Mannschaft mit einer extrem hohen individuellen Qualität. Wir fühlen uns so, dass wir gewinnen können. Dafür brauchen wir eine Top-Leistung. Der BVB ist in der Lage, jedem Gegner wehzutun - wir aber auch."

Nuri Sahin: "Ich erwarte von unseren Führungsspielern, dass sie das Heft in die Hand nehmen und auf dem Platz Klartext sprechen. Frankfurt hat sehr klare Strukturen, sie treten sehr selbstbewusst auf. Vielleicht ist es genau der Gegner, den wir jetzt gerade brauchen. Es geht sehr viel um die Basics. Wir wollen gewinnen und die Basis einfach besser machen."

Auf diese Spieler gilt es zu achten

Nehmen wird diesmal Nnamdi Collins, der wie Mario Götze und Ansgar Knauff gegen seinen Ex-Club auflaufen wird. In Dortmund reifte der 21-Jährige als Jugendlicher zum Profi, wurde auf diesem Weg sogar A-Juniorenmeister, nicht aber Bundesliga-Spieler. Diesen Schritt packte Collins erst bei der Eintracht. "Kribbeln" verspüre er daher vor dem Duell, so Collins, viel mehr aber eben auch nicht. Denn: "Das habe ich eigentlich bei jedem Bundesligaspiel." Da schätzt einer wert, was er derzeit erlebt.

Beim BVB müsste die Kategorie eigentlich abgewandelt werden, im Fokus steht bei den Gästen vor allem Trainer Sahin und die Frage, ob er seine Spieler noch erreicht und zu guten Leistungen anheizen kann. Die Grundqualität sollte vorhanden sein, muss sie aber freilegt werden. Im Hinspiel machte Außenstürmer Jamie Gittens mit zwei Toren den Unterschied zugunsten der Westfalen, er wird auch im Stadtwald ziemlich sicher in der Startelf stehen.

Die Statistik des Spiels

Die jüngeren Zahlen sprechen nicht für die Eintracht. Von den vergangenen 16 Aufeinandertreffen hat der BVB nur ein einziges verloren, aus den vergangenen sieben Spielen nahmen die Frankfurter gar nur ein Pünktchen mit. Den letzten Eintracht-Heimsieg gegen die Borussia gab's im November 2016, mit 2:1 setzten sich die Hessen durch. Die Torschützen waren Haris Seferovic und Szabolcs Huszti. Mario Götze stand damals noch für den BVB auf dem Feld.

So verfolgen Sie das Spiel

Das Spiel von Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund können Sie auf sportschau.de im Liveticker und im Audiostream verfolgen. Im Fernsehen ist die Partie bei Dazn zu sehen.