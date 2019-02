Top-Spiele gegen Top-Gegner: Eintracht Frankfurt steckt bereits mitten im Februar in der heißen Phase. Vor dem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach ist Trainer Adi Hütter trotz aller Strapazen optimistisch.

Fans, Spieler, Verantwortliche: Eintracht Frankfurt zelebriert die Partien auf europäischem Parkett als große Festspiele, selbst wenn diese im frostigen Charkiw stattfinden. Und auch wenn sich niemand darüber beschweren würde: Die Strapazen, die so eine Teilnahme am internationalen Geschäft mit sich bringt, sind spürbar. "Wir haben nur 52 Stunden Zeit", sagte Cheftrainer Adi Hütter auf der Pressekonferenz nach dem Donezk- und vor dem Gladbach-Spiel. Während sich der international nicht vertretene Gegner eine ganze Woche lang auf das Spiel vorbereiten könne, müsse man selbst Regeneration, Gegneranalyse und ein leichtes Training in ebenjene 52 Stunden packen. "Das ist ein klarer Vorteil für Gladbach", so Hütter.

Es ist erst Mitte Februar, aber der Österreicher steckt mit seiner Mannschaft in einer entscheidenden Phase der Saison. In der Liga hat man den Top-Klubs Borussia Dortmund und RB Leipzig je einen Punkt abgetrotzt, nun kommt mit Borussia Mönchengladbach das nächste Schwergewicht, das in der Tabelle vor den Hessen steht. Und in der Europa League ist nach dem 2:2 gegen Donezk nach wie vor alles offen.

"Wenn wir vorne bleiben wollen, müssen wir was gewinnen"

Sekt oder Selters also, in der Liga wie im Europacup. "Wir spielen gegen eine Mannschaft, die neun Punkte vor uns ist. Wenn wir vorne bleiben wollen, müssen wir was gewinnen", sagte Hütter, verwies aber ebenso darauf, dass man 2019 nach wie vor ungeschlagen sei. "Es waren viele Unentschieden, wo wir nicht so vom Fleck gekommen sind. Man muss aber auch wissen, gegen wen wir gespielt haben. Und dass wir da mithalten können."

Auch deswegen zeigte er sich durchaus optimistisch, dem straffen Programm zum Trotz. Den Rhythmus sei man "seit Sommer gewohnt. Wichtig ist, dass die Spieler relativ schnell wieder frisch sind. Auch im Kopf", so Hütter. Dabei helfen soll eine "leichte Rotation", die bereits in Charkiw zu sehen war, als Top-Scorer Sebastien Haller 90 Minuten auf der Bank saß.

Unfreiwillige Rotation

Wenngleich die Rotation gegen Gladbach teilweise unfreiwillig zustande kommen könnte. Ob der in Charkiw zur Pause ausgewechselte Sebastian Rode am Sonntag wird mittun können, ist fraglich. Der Mittelfeldspieler hatte über Wadenprobleme geklagt, eine MRT-Untersuchung soll für Klarheit sorgen. Auch der ebenfalls mit Wadenproblemen angeschlagene Kapitän David Abraham steht nach wie vor auf der Kippe.

Dafür könnte demnächst die Stunde eines Spielers schlagen, der zwar schon seit Sommer in Frankfurt ist, dessen Engagement bislang aber nicht unter einem guten Stern steht: Gonzalo Paciencia. Für den Portugiesen steht bislang nur ein Einsatz für die Hessen zu Buche, nach längerer Verletzungspause hat er sich aber wieder an die Mannschaft herangekämpft. "Ich habe ihn schon gegen Freiburg bringen wollen", so Hütter über seinen Stürmer Nummer vier im Kader. "Ich denke, dass seine Zeit bald kommt."

"Luka ist ein Top-Spieler"

In den stressigen Top-Spiel-Wochen dürfte Paciencia eine willkommene Option sein, zumal Ante Rebic und auch Luka Jovic gegen Leipzig und Donezk nicht eben durch Treffsicherheit glänzten. Ob das im Falle Jovics mit dem kolportierten Interesse verschiedener Top-Klubs zusammenhänge, dementierte Hütter. "Er ist sehr konzentriert, im Training macht er seine Tore, in den Spielen fehlt es momentan. Luka ist ein Top-Spieler. Wenn solche Vereine auf ihn aufmerksam werden, dann ist das für uns sehr erfreulich und zeigt seine tolle Entwicklung."

Eine Entwicklung, die idealerweise bereits am Sonntag weitergeht. Wenn Jovic und Co. dann gut ausgeruht sind. Im Sinne der Regeneration nächtigte die Eintracht übrigens in Charkiw und flog nicht – wie es in der Europacup-Saison vor fünf Jahren noch Usus war – noch in der Nacht zurück. Zumindest Adi Hütter machte auf der Pressekonferenz einen ausgeschlafenen Eindruck.